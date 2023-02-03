Новый президент Чехии Павел не поддержал идею о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

НАТО не должна принимать прямое участие в конфликте на Украине. Такое мнение выразил избранный президент Чехии Петр Павел.
Политик дал интервью агентству Bloomberg. Он высказался о военной помощи Украине. По его словам, Альянс не должен накладывать какие-либо ограничения на оборудование.
«Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте», – сказал Павел.
Напомним, что Петр Павел был председателем военного комитета НАТО. Торжественная инаугурация президента состоится 9 марта.