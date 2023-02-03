Предсказатель нагадал Макконахи успех фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Актер Мэттью Макконахи вспомнил, как согласился на роль в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней». По его словам, он решил сняться в популярной романтической комедии благодаря предсказателю.
Сыгравшая главную роль в ленте Кейт Хадсон говорила, что именно она подтолкнула Макконахи к съемкам. Однако актер уверяет, что, получив предложение о съемках, согласился не сразу.
По словам артиста, он прогуливался ночью по бульвару и думал, сниматься ли ему в ромкоме. Внезапно к Макконахи подошел парень, которого актер назвал гуру-предсказателем, и предложил быстро погадать, передает Daily Mail.
Предсказатель сразу сказал артисту, что тот рассматривает съемки в романтической комедии. Незнакомец нагадал артисту успех фильма «Как отделаться от парня за 10 дней».
«Вы должны сделать это, иначе это будет одним из самых больших сожалений в вашей жизни. Это будет невероятным опытом и принесет кучу денег», — процитировал предсказателя Макконахи.
Ранее Хадсон рассказала, как снимали сцену ее поцелуя с Макконахи. По словам актрисы, это было не очень «прикольно», потому что то текли сопли, то дул ветер.