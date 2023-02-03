Экономист Разуваев рассказал, может ли инфляция в России снизиться до 4%

По данным Минэкономразвития, в январе инфляция составила 11,5% в годовом выражении. Напомним, в 2022 году инфляция была чуть менее 12%, эта тенденция сохраняется и сейчас. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год составляет 5,5%. При этом ожидается, что первый и второй кварталы покажут цифры ниже — вплоть до 4% в годовом выражении. Об этом рассказал корреспонденту ФАН кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.
«Снижение ключевой ставки и, соответственно, рост котировок облигаций выглядит практически неизбежным. Вероятно, в текущем году ключевая ставка Банка России будет снижена с 7,5% до 6%. При этом бюджетный дефицит будет покрываться, прежде всего, за счет выпуска ОФЗ и возможно эмиссии дисконтных облигаций для населения, а не ослабления рубля», – объяснил Разуваев.
По мнению эксперта, россиянам не стоит волноваться за свои сбережения, а лучше сейчас разместить сбережения под фиксированную ставку на максимально длительный срок. Иногда это означает добровольно-принудительную покупку дополнительных сервисов банка, но обычно все равно выгодно. Россия отрезана от мировой экономики, импорт инфляции из США и Европы практически невозможен. На днях Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь диапазон ставки составляет от 4,5% до 4,75% годовых.
«Кредиты стали дороже, долг страны обслуживать будет "веселее". Ждем повышение потолка госдолга. Однако, доллар США в обозримом будущем сохранит свой статус, а дефолт США останется мечтой интернет-форумов хейтеров США по всему миру», — считает собеседник ФАН.
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