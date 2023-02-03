Экономист Разуваев рассказал, может ли инфляция в России снизиться до 4%

По данным Минэкономразвития, в январе инфляция составила 11,5% в годовом выражении. Напомним, в 2022 году инфляция была чуть менее 12%, эта тенденция сохраняется и сейчас. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год составляет 5,5%. При этом ожидается, что первый и второй кварталы покажут цифры ниже — вплоть до 4% в годовом выражении. Об этом рассказал корреспонденту ФАН кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.