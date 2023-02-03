Евгений Лифшиц объяснил, почему чиновники не должны отдыхать за границей в период СВО

Глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в комментарии ФАН объяснил, почему чиновники не должны проводить отпуска за границей в период проведения специальной военной операции на Украине.
Новогодние каникулы отдельных чиновников за рубежом вызвал шквал негодования среди граждан. Фотографии роскошного отдыха, появившиеся в Сети, возмутили общественность. Как отметил собеседник ФАН, российские чиновники не должны вести себя подобным образом.
«С точки зрения морально-этических соображений и текущей СВО им (депутатам Госдумы РФ) самим было бы некорректно выезжать. Это не совсем красиво по отношению к населению и собственно к той должностной позиции, общественной позиции, которую они занимают», — объяснил Евгений Лифшиц.
Ранее предложение запретить парламентариям выезд за рубеж прокомментировал депутат Государственной думы Евгений Федоров. По его мнению, подобная инициатива должна распространяться не только на Госдуму, но и на региональные парламенты.