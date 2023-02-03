В США нашли трех мертвых рэперов, пропавших после отмены концерта

Правоохранители обнаружили пропавших в Детройте троих рэперов. Все музыканты были мертвы, сообщило местное СМИ.
Сотрудники полиции установили, что две недели назад по техническим причинам в местном клубе отменили концерт рэперов, после чего исполнители исчезли. Один из них успел только сообщить сожительнице, что ищут новую площадку.
В дальнейшем силовики обнаружили машину одного из музыкантов у 15-летнего подростка. Технические специалисты отследили телефоны рэперов. Сигнал привел к заброшенному дому. В подвале лежали тела мужчин с огнестрельными ранениями.
Отметим, что рэперы познакомились за решеткой. Их осудили за угон и вооруженный грабеж.