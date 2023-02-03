Петербургские водители боятся остаться без колес из-за ямы на улице Архитектора Баранова

Движение на дорогах Петербурга омрачают не только выбоины, но и пробки. Водители уже привыкли стоять в гигантских заторах каждый раз после снегопада. Горожане неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой улучшить качество уборки. Тем не менее Смольный предпочитает закрывать глаза на жалобы, заверяя петербуржцев, что ситуация находится под контролем.