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Петербургские водители боятся остаться без колес из-за ямы на улице Архитектора Баранова

Общество
Петербургские водители боятся остаться без колес из-за ямы на улице Архитектора Баранова

Петербургские водители стараются не ездить по улице Архитектора Баранова из-за огромной ямы на дороге.

По словам автолюбителей, глубина выбоины в Калининском районе составляет половину размера колеса. Когда на улице идет дождь, ее не видно. Из-за этого водители рискуют отправиться на СТО после такой поездки. Яма образовалась примерно две недели назад и продолжает увеличиваться в размере.

Движение на дорогах Петербурга омрачают не только выбоины, но и пробки. Водители уже привыкли стоять в гигантских заторах каждый раз после снегопада. Горожане неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой улучшить качество уборки. Тем не менее Смольный предпочитает закрывать глаза на жалобы, заверяя петербуржцев, что ситуация находится под контролем.
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