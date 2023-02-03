Актер и продюсер Сильвестр Сталлоне и его семья станут участниками реалити-шоу. Проект анонсировала студия Paramount+.
Шоу получило название The Family Stallone («Семья Сталлоне»). В проекте снимется не только сам актер, но и его жена — актриса Дженнифер Флавин. Также на экране покажут троих дочерей звездной пары: Софию, Систин и Скарлет, сообщает Variety.
В пресс-релизе о шоу указано, что в нем Сталлоне даст камерам доступ к роли, которую он считает величайшей в своей жизни. По мнению актера, самая главная для него — роль отца.
Премьера реалити-шоу о семье продюсера назначена на весну. Пока запланирован выход восьми эпизодов.