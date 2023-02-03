В Петербурге до сих пор не устранили проблемы с сетевыми сервисами после сбоя

На сегодняшний день неполадки устраняются в системах МФЦ, здравоохранения, ЖКХ и ТЭК. Точный срок их восстановления остается неизвестным. Вместо этого горожанам сообщают, что доступ к сервисам вернется в ближайшее время. Специалисты также исключили риск потери данных при сбое.