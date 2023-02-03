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В Петербурге до сих пор не устранили проблемы с сетевыми сервисами после сбоя

Общество
В Петербурге до сих пор не устранили проблемы с сетевыми сервисами после сбоя

Работу информационных систем в Петербурге так и не восстановили после масштабного сбоя. Наличие проблем признали в комитете по информатизации и связи Северной столицы.

На сегодняшний день неполадки устраняются в системах МФЦ, здравоохранения, ЖКХ и ТЭК. Точный срок их восстановления остается неизвестным. Вместо этого горожанам сообщают, что доступ к сервисам вернется в ближайшее время. Специалисты также исключили риск потери данных при сбое.

Работа ключевых цифровых сервисов Северной столицы остановилась 2 февраля. Из-за этого петербуржцам столкнулись с невозможностью записи к врачу и оплаты парковки, а команда губернатора Александра Беглова не предоставила им никаких альтернатив.
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