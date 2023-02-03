«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер киноленты «Король и Шут»

Стриминговый сервис «Кинопоиск» опубликовал первый трейлер сериала о знаменитой российской панк-группе «Король и Шут». Премьера проекта состоится 2 марта.
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале платформы. В трейлере можно увидеть кадры этапа становления группы и главных персонажей — Горшка, Князя, Балу, Поручика, Яшу, Ренегата и других.
Сериал состоит из восьми эпизодов. Зрителям расскажут о создании группы «Король и Шут», а параллельно события будут происходить в мире фантазий. В разработке проекта принимал участие один из лидеров коллектива Андрей Князев.
Режиссером стал Рустам Мосафир, в главных ролях снялись Константин Плотников, Влад Коноплев, Даниил Вахрушев, Данила Рассомахин, Илья Ловкий и другие.