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Путин на совещании Совбеза поднял тему борьбы с терроризмом

Политика
Путин на совещании Совбеза поднял тему борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом. Видео с мероприятия появилось в Сети.

Совещание прошло в формате видеоконференции. Президент отметил важность борьбы с терроризмом для внутренней безопасности. Также Путин заслушал доклад постоянного члена Совбеза Александра Бортникова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ведется подготовка к встрече Владимира Путина с лидерами парламентских фракций. Однако пресс-секретарь лидера не уточнил дату мероприятия.
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