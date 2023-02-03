Путин на совещании Совбеза поднял тему борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом. Видео с мероприятия появилось в Сети.
Совещание прошло в формате видеоконференции. Президент отметил важность борьбы с терроризмом для внутренней безопасности. Также Путин заслушал доклад постоянного члена Совбеза Александра Бортникова.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ведется подготовка к встрече Владимира Путина с лидерами парламентских фракций. Однако пресс-секретарь лидера не уточнил дату мероприятия.