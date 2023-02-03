Пермские полицейские нашли устроившего на улице стрельбу мужчину

Мужчина рассказал, что вечером около магазина у него произошла словесная перепалка с двумя молодыми людьми. Конфликт быстро перерос в потасовку, сообщает сетевое издание «Ветта». Тогда, чтобы утихомирить оппонентов, мужчина вытащил травматический пистолет и произвел из него один выстрел в воздух.