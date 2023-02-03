Пермские полицейские нашли устроившего на улице стрельбу мужчину

В пермских социальных сетях получил распространение видеоролик со стрельбой на улице. Правоохранители установили одного из участников потасовки.
Мужчина рассказал, что вечером около магазина у него произошла словесная перепалка с двумя молодыми людьми. Конфликт быстро перерос в потасовку, сообщает сетевое издание «Ветта». Тогда, чтобы утихомирить оппонентов, мужчина вытащил травматический пистолет и произвел из него один выстрел в воздух.
В результате инцидента никто не пострадал, в полицию также никто не обращался. Пистолет у жителя Перми зарегистрирован в установленном законом порядке. В настоящий момент проверка продолжается, но, вероятно, никаких санкций не последует.