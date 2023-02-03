Откуда взялись проблемы с экспортом лесных грузов из России

В настоящий момент российская лесная промышленность испытывает серьезные сложности, в связи с ограниченными возможностями по экспорту своих товаров. Причем виной тому как западные санкции, так и бюрократические препоны. В результате логистика находится в крайне плачевном состоянии.
Решить эти проблемы можно двумя путями. Во-первых, облегчить бюрократическую нагрузку на перевозку таких грузов, а во-вторых, открыть новые маршруты транспортировки, которые в настоящий момент не используются. Например — Севморпуть. Об этом в своей авторской колонке специально для ФАН рассказал заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов.
Упростить бюрократию, открыть новые маршруты. Колонка Александра Дятлова
На данный момент вокруг поставок продукции ЛПК транзитом через Казахстан сложился парадокс, в рамках которого разрешены автомобильные поставки, но запрещены отгрузки по железной дороге.
С введением санкций ЕС в отношении пиломатериалов для большинства производителей пиломатериалов в РФ основными рынками сбыта стали Китай и Узбекистан. После ухода международных контейнерных линий из порта Санкт-Петербург единственно возможными маршрутами по отгрузке контейнерных поездов в Китай стали погранпереходы Гродеково, Забайкальск и Наушки, а также порты Находка и Владивосток. Еще одним вариантом также были отгрузки через погранпереход Озинково/Достык транзитом через Казахстан. К сожалению, «оживление» действия постановления 521 в сентябре 2022 года заблокировало этот канал. Кроме этого, встали отгрузки транзитом в Узбекистан, с которым у РФ нет сухопутной границы. Дважды внесенные изменения в постановление не до конца решили вопросы возможности отгрузки пиломатериалов транзитом через Казахстан. Различные ведомства по-своему трактуют положения постановления и изменений к нему, что тормозит транзит и приводит к дополнительной нагрузке на восточные направления. Это приводит к коллапсу с отправками контейнерных поездов, затовариванию складов и, в перспективе, к остановке производств.
В сложившейся ситуации, когда лесные грузы, да и не только лесные, совершили резкий разворот с запада на восток — имеющиеся транспортные коридоры, в восточном направлении, по определению стали самым узким местом всей цепочки поставок. Восточный транспортный коридор, даже одновременно с транзитом через Казахстан не справится с потоками грузов. И любые чисто административные ограничения транспортных потоков — это зло. Даже без бюрократических барьеров доска и другие лесные грузы едут на восток плохо, медленно, долго и дорого. Лесопромышленники северо-запада, наиболее пострадавшие от санкций, просят правительство, через меры господдержки, активизировать еще один канал на восток-Севморпуть. Это не только дополнительные возможности по отправке грузов в Китай, но и шанс оживить совсем уже загрустившие порты Балтийского, Баренцева и Белого морей, вернуть к активной жизни флот Мурманского и Северного пароходств. Без государственной поддержки этот способ транспортировки экономически не оправданий, но это реальный шанс хотя бы немного снизить напряжение на железнодорожных путях восточного полигона.