Откуда взялись проблемы с экспортом лесных грузов из России

В сложившейся ситуации, когда лесные грузы, да и не только лесные, совершили резкий разворот с запада на восток — имеющиеся транспортные коридоры, в восточном направлении, по определению стали самым узким местом всей цепочки поставок. Восточный транспортный коридор, даже одновременно с транзитом через Казахстан не справится с потоками грузов. И любые чисто административные ограничения транспортных потоков — это зло. Даже без бюрократических барьеров доска и другие лесные грузы едут на восток плохо, медленно, долго и дорого. Лесопромышленники северо-запада, наиболее пострадавшие от санкций, просят правительство, через меры господдержки, активизировать еще один канал на восток-Севморпуть. Это не только дополнительные возможности по отправке грузов в Китай, но и шанс оживить совсем уже загрустившие порты Балтийского, Баренцева и Белого морей, вернуть к активной жизни флот Мурманского и Северного пароходств. Без государственной поддержки этот способ транспортировки экономически не оправданий, но это реальный шанс хотя бы немного снизить напряжение на железнодорожных путях восточного полигона.