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Daily Mail: в случае противостояния с Россией ВС Великобритании будут испытывать снарядный голод

Армия
Daily Mail: в случае противостояния с Россией ВС Великобритании будут испытывать снарядный голод

В случае потенциального столкновения с Россией вооруженные силы Великобритании столкнуться с дефицитом боеприпасов. Об этом заявил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс, сообщает издание Daily Mail.

Причину сложившегося положения военный видит в многолетней политике Лондона по сокращению расходов армии Великобритании. По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, в настоящий момент арсеналы армии опустошены, что вынуждает британский кабинет министров закупать снаряды для отправки на Украину в странах Южной Азии.

Ранее экс-заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что в настоящее время Альянс не готов к прямому противостоянию с Россией.
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