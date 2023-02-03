Daily Mail: в случае противостояния с Россией ВС Великобритании будут испытывать снарядный голод

В случае потенциального столкновения с Россией вооруженные силы Великобритании столкнуться с дефицитом боеприпасов. Об этом заявил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс, сообщает издание Daily Mail.
Причину сложившегося положения военный видит в многолетней политике Лондона по сокращению расходов армии Великобритании. По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, в настоящий момент арсеналы армии опустошены, что вынуждает британский кабинет министров закупать снаряды для отправки на Украину в странах Южной Азии.
Ранее экс-заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что в настоящее время Альянс не готов к прямому противостоянию с Россией.