CNBC: санкции в отношении российской нефти полностью провалились

Телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков сообщает, что санкции против сырой нефти из РФ потерпели полный крах, а потолок цен окажется несущественным.
Агентство Bloomberg ранее отметило, что ЕС рассматривал возможность ввести лимит на стоимость черного золота на уровне 100 доллара за баррель, а на нефтепродукты, торгующиеся с дисконтом, на уровне 45 долларов за баррель.
Как отмечают некоторые аналитики, санкции против России вводят те, кто ничего не смыслит в нефтяном бизнесе. По словам президента и ведущего аналитика Sankey Research Пола Санки, потолок цен был придумал финансистами, которые не разбирается в сырьевых рынках.