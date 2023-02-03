CNBC: санкции в отношении российской нефти полностью провалились

Как отмечают некоторые аналитики, санкции против России вводят те, кто ничего не смыслит в нефтяном бизнесе. По словам президента и ведущего аналитика Sankey Research Пола Санки, потолок цен был придумал финансистами, которые не разбирается в сырьевых рынках.