Прочистка просек в Подмосковье началась с опережением плана

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о ходе подготовки региональных лесничеств к пожароопасному сезону 2023 года.
По словам Филимонова, в этом году с учетом погодных условий работы уже начались с опережением календарного плана. Так, за две недели в лесах Подмосковья удалось расчистить более 100 километров просек, включая 4,5 километров просек в Клинско-Истринском филиале ГАУ МО «Центрлесхоз», сообщает istraria.ru.
Как отметил Филимонов, в целом за год предстоит расчистить 1914 километров специальных просек, которые призваны сдерживать распространение лесных пожаров, а также облегчать проезд лесопожарной спецтехники к очагам возгорания.