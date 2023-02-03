Прочистка просек в Подмосковье началась с опережением плана

По словам Филимонова, в этом году с учетом погодных условий работы уже начались с опережением календарного плана. Так, за две недели в лесах Подмосковья удалось расчистить более 100 километров просек, включая 4,5 километров просек в Клинско-Истринском филиале ГАУ МО «Центрлесхоз», сообщает istraria.ru.