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Маковецкий сыграет моноспектакль «Неслучайная встреча» во Дворце искусств Ленобласти

Общество
Маковецкий сыграет моноспектакль «Неслучайная встреча» во Дворце искусств Ленобласти

Народный артист РФ Сергей Маковецкий выйдет на сцену Дворца искусств Ленобласти. Актер представит моноспектакль «Неслучайная встреча», сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Зрители моноспектакля получат уникальную возможность пообщаться с Маковецким и узнать, как рождались его культовые образы. Актер расскажет об этом через призму ярких встреч и жизненных драм.

Присутствующие в зале увидят более десятка образов, созданных артистом в кино и театре. На одной сцене появятся Достоевский, Чехов, Гроссман, Фима из «Ликвидации», присяжный из драмы «Двенадцать» и Корон из «Жмурок».

Моноспектакль Маковецкого — это его откровение перед зрителем. Актер попытается явить себя во всех своих образах и одновременно вне какой-то роли.

«Неслучайную встречу» покажут во Дворце искусств Ленобласти 18 февраля. Спектакль начнется в 19:00 и будет длиться 1,5 часа без антракта.
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