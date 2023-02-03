Маковецкий сыграет моноспектакль «Неслучайная встреча» во Дворце искусств Ленобласти

Народный артист РФ Сергей Маковецкий выйдет на сцену Дворца искусств Ленобласти. Актер представит моноспектакль «Неслучайная встреча», сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Зрители моноспектакля получат уникальную возможность пообщаться с Маковецким и узнать, как рождались его культовые образы. Актер расскажет об этом через призму ярких встреч и жизненных драм.
Присутствующие в зале увидят более десятка образов, созданных артистом в кино и театре. На одной сцене появятся Достоевский, Чехов, Гроссман, Фима из «Ликвидации», присяжный из драмы «Двенадцать» и Корон из «Жмурок».
Моноспектакль Маковецкого — это его откровение перед зрителем. Актер попытается явить себя во всех своих образах и одновременно вне какой-то роли.
«Неслучайную встречу» покажут во Дворце искусств Ленобласти 18 февраля. Спектакль начнется в 19:00 и будет длиться 1,5 часа без антракта.