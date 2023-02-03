Депутат Госдумы Чаплин разъяснил, как оформить в собственность дачу в упрощенном порядке

Поправки в закон о дачной амнистии вступили в силу с 1 июля 2022 года. Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года (даты принятия Градостроительного кодекса), будет действовать до 1 марта 2031 года. В последней версии закона россиянам дается право узаконить дома на участках под ИЖС, а также на землях для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.