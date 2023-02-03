Депутат Госдумы Чаплин разъяснил, как оформить в собственность дачу в упрощенном порядке

Закон о дачной амнистии помогает россиянам без лишних бумаг и бюрократии оформить в собственность участки, жилые и садовые дома. По инициативе «Единой России» до марта 2031 года сделать это можно в упрощенном порядке. Об особенностях оформления «упрощенки» в беседе с корреспондентом ФАН рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Как объяснил политик, под амнистию попадают дома, построенные до 14 мая 1998 года. Плюс дачной амнистией теперь смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев земельных участков. Бесплатно получить земельный участок смогут и те, у кого жилой дом находился в собственности до 30 октября 2001 года.
«Теперь для подтверждения права собственности нужен только один документ – техплан или декларация. Его нужно предоставить в МФЦ, либо на портале Госуслуг. Отмечу, что раньше под дачную амнистию подпадали садовые дома и постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. На землях для ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Последние поправки позволили в упрощенном порядке оформлять право собственности на дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства», — рассказал он.
Он особо подчеркнул важность того, что «упрощенкой» теперь смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев. Для этого к основному пакет документов надо приложить только свидетельство о праве на наследство.
«Мы добились защиты прав наследников. Теперь наследнику, помимо основных документов, нужно представить только свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома. Раньше закон не позволял этого сделать», — пояснил Чаплин.
Депутат также отметил, что поправки также решают проблему с оформлением прав наследников на участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве бессрочного пользования. Закон признает за такими гражданами право собственности независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли.
«Еще раз повторю, что такое нововведение касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года. Закон признает за ними право собственности на земельные участки независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Мы добились того, чтобы упрощенный порядок оформления прав на недвижимость действовал до 2031 года. Поэтому успеют все», — убежден Чаплин.
Поправки в закон о дачной амнистии вступили в силу с 1 июля 2022 года. Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года (даты принятия Градостроительного кодекса), будет действовать до 1 марта 2031 года. В последней версии закона россиянам дается право узаконить дома на участках под ИЖС, а также на землях для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.