В Северной Осетии скончалась участница Сталинградской битвы Зинаида Морозова

Зинаида Морозова пережила бои в Харькове, Курске, Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии. Она отправилась на фронт добровольцем в молодом возрасте и была санитарным инструктором. Ветеран ВОВ имеет много медалей, а также удостоена ордена Отечественной войны 2 степени.