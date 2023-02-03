В Северной Осетии скончалась участница Сталинградской битвы Зинаида Морозова

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Морозова ушла из жизни в возрасте 101 года в Северной Осетии. Печальное известие сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.
Он отметил, что женщины не стало в день 80-летия окончания Сталинградской битвы. Также Меняйло выразил соболезнования родным и близким пенсионерки.
Зинаида Морозова пережила бои в Харькове, Курске, Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии. Она отправилась на фронт добровольцем в молодом возрасте и была санитарным инструктором. Ветеран ВОВ имеет много медалей, а также удостоена ордена Отечественной войны 2 степени.