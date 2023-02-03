Польша может бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже в случае допуска России

Польские спортсмены могут пропустить 33-ю летнюю Олимпиаду в Париже в случае допуска к участию в Играх россиян.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его соотечественники могут бойкотировать следующие Олимпийские игры, если на них выступят россияне и белорусы. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF FM.
«Если спортсмены из России и Беларуси будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эту Олимпиаду. Не должно быть участия в таких Играх», — отметил Яблоньский.
Ранее в МОК допустили возможность участия россия и белорусов в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Летняя Олимпиада пройдет в Париже летом 2024 года. Участники Игр разыграют медали в 32-х видах спорта.