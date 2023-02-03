Власти Швейцарии намерены пересмотреть отношения с Россией без обсуждения с Москвой

Руководство Швейцарии приняло решение пересмотреть отношения с Россией без соответствующего обсуждения с властями этой страны. С таким заявлением выступил официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.
По его словам, официальный Берн обнародует обновленную стратегию во второй половине текущего года. Планируется, что в это время документ примет Федеральный совет.
«Стратегия основана на интересах и приоритетах Швейцарии. Привлекать другие государства к этой работе не планируется», — подчеркнул Эльчингер в разговоре с РИА Новости.
Ранее появилась информация о планах швейцарских властей работать над укреплением сотрудничества с блоком НАТО и Евросоюзом. Речь идет об их взаимодействии в политике безопасности. Соответствующий отчет за прошлый год появился на официальных ресурсах.