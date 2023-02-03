Депутат Затулин оценил возможность запретить чиновникам отдыхать за границей в период СВО

Начало года для ряда депутатов было омрачено скандалами. Некоторые чиновники на фоне закрытых границ и проведения специальной военной операции РФ на Украине отправились в теплые страны, где продемонстрировали роскошный отдых. Такое поведение вызвало общественный резонанс и негодование граждан. На фоне этого в комментарии ФАН депутат Госдумы РФ Константин Затулин оценил возможность запретить чиновникам отдыхать за границей в период СВО.
Сама мысль о роскошном отдыхе чиновников на фоне боевых действий на Украине вызвало негодование у депутата Затулина. По его мнению, таким представителям власти можно было бы запретить заграничный отдых.
«Вы хотите сказать, что есть идиоты, которые в тот момент, когда идут боевые действия, они в это время отдыхают на курортах? Так они идиоты. Что касается того, чтобы идиотов оставить дома и не дать им возможность выехать, чтобы они свой идиотизм продемонстрировали — да, наверное, это правильно. Но они при этом идиотами и останутся, даже внутри страны», — выразил мнение политик.
Ранее предложение запретить парламентариям выезд за рубеж прокомментировал депутат Государственной думы Евгений Федоров. По его мнению, подобная инициатива должна распространяться не только на Госдуму, но и на региональные парламенты.