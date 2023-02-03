Депутат Затулин оценил возможность запретить чиновникам отдыхать за границей в период СВО

Начало года для ряда депутатов было омрачено скандалами. Некоторые чиновники на фоне закрытых границ и проведения специальной военной операции РФ на Украине отправились в теплые страны, где продемонстрировали роскошный отдых. Такое поведение вызвало общественный резонанс и негодование граждан. На фоне этого в комментарии ФАН депутат Госдумы РФ Константин Затулин оценил возможность запретить чиновникам отдыхать за границей в период СВО.