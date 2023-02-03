Скромность — украшение чиновника: депутат Чепа о запрете на демонстрацию аморального поведения

Новогодние праздники «подарили» россиянам сразу несколько поводов для возмущения поведением депутатов. Двое депутатов региональных парламентов опубликовали у себя в соцсетях контент с отдыха в Мексике и ОАЭ, что крайне задело аудиторию. Поступило сразу несколько обращений относительно запрета для депутатов выезжать за границу на период проведения СВО, а также демонстрировать «аморальное поведение». В частности, с подобной инициативой выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.