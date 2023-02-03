Скромность — украшение чиновника: депутат Чепа о запрете на демонстрацию аморального поведения

Ограничение на выезд депутатов парламента за рубеж — безусловно важная и нужная инициатива. В настоящий момент уже действует целый ряд внутренних преград для народных избранников, решивших не по работе съездить за пределы РФ. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.
Новогодние праздники «подарили» россиянам сразу несколько поводов для возмущения поведением депутатов. Двое депутатов региональных парламентов опубликовали у себя в соцсетях контент с отдыха в Мексике и ОАЭ, что крайне задело аудиторию. Поступило сразу несколько обращений относительно запрета для депутатов выезжать за границу на период проведения СВО, а также демонстрировать «аморальное поведение». В частности, с подобной инициативой выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
«Честно говоря, я не очень много в интернете видел какой-то демонстрации прям роскошной жизни от депутатов за последние годы. Вероятно, она есть, но в сети не натыкался. Тут есть важный момент. Если даже есть состоятельные люди в парламенте, то кичиться своим состоянием просто стыдно, этого не должно быть. Скромность должна украшать любого чиновника, в том числе и депутатов. Это обязательно и обсуждению не подлежит. Причем не только во время специальной военной операции, но и вообще всегда», — указал Чепа.
Депутат отметил, что в настоящий момент в нижней палате парламента уже существует регламент, согласно которому выезд за рубеж без рабочей необходимости практически невозможен.
«Относительно выезда за рубеж. Кроме командировок, вообще выезд за границу сегодня, включая отдых и каникулы, и так не очень частое явление. И далеко не все депутаты этим пользовались. Сейчас такие ограничения уже введены. И мало кто выезжает за границу, за исключением каких-то специальных выездов вроде тех же командировок. Повторюсь, что рекомендованные ограничения уже действуют. К предложениям спикера у нас все в думе прислушиваются, поверьте (24 января Вячеслав Володин предложил обязать депутатов уведомлять о выезде за границу. — Прим. ФАН)», — рассказал парламентарий.
Кроме того, собеседник нашего издания отметил, что «праведный гнев народа» не является единственной причиной подобных запретов. Прежде всего, речь идет о безопасности депутатов.
«И без этого было очень мало выездов куда-то. Во-первых, ограничения. Во-вторых, мы тоже понимаем, что эти ограничения введены по соображениям безопасности. Потому что от от провокаций никто не застрахован. И все это необходимо не просто, чтобы отрезать возможность где-то отдыхать во время специальной военной операции. Так что все ездят, в основном, на новые территории», — подытожил он.
Схожую позицию также озвучил депутат ГД РФ Евгений Федоров. Он рассказал, что без согласия фракции в парламенте, выезд депутатов в настоящее время практически невозможен. Кроме того, аналогичные меры предлагаются в отношении региональных парламентов.