Участница «Холостяка» Дарья Хаитметова потеряла ребенка на пятом месяце беременности

Участница проекта «Холостяк» Дарья Хаитметова рассказала об ужасной трагедии, которая случилась с ней летом прошлого года. Девушка потеряла ребенка на большом сроке беременности.
Хаитметова в 2020 году пыталась завоевать сердце стоматолога Антона Криворотова. После проекта девушка завела новые отношения и ждала ребенка, но врачи сообщили, что ее беременность замерла на пятом месяце.
«Я обесценивала этот опыт полгода. Убеждала себя, что это был просто плод, что я его не хотела, и так далее. Ушла в запой, загул и отрицание. И только сейчас ко мне пришло осознание, и это перевернуло мое мироощущение полностью», — поделилась Хаитметова в социальных сетях.
Ей до сих пор больно читать вопросы подписчиков о том, как проходит ее материнство. Сейчас девушка перестала жить бессознательно. Хаитметова понимает, что ее время просто еще не наступило и учится справляться с этим. Бывшую участницу «Холостяка» поддержали не только поклонники, но и супруга рэпера T-killah Мария Тарасова, которая ожидает первенца.