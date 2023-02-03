Участница «Холостяка» Дарья Хаитметова потеряла ребенка на пятом месяце беременности

Ей до сих пор больно читать вопросы подписчиков о том, как проходит ее материнство. Сейчас девушка перестала жить бессознательно. Хаитметова понимает, что ее время просто еще не наступило и учится справляться с этим. Бывшую участницу «Холостяка» поддержали не только поклонники, но и супруга рэпера T-killah Мария Тарасова, которая ожидает первенца.