Министерство обороны России сообщило об успешных тестах модернизированной версии отечественного бомбардировщика Ту-160М, также известного как «Белый лебедь». Об этом информирует китайское издание Sohu.
По словам авторов публикации, на Западе прекрасно осознают, что Москва усовершенствовала и без того мощное оружие, которое держало в страхе США и другие страны Североатлантического альянса еще со времен холодной войны, передает «ПолитРоссия».
«Ту-160 — это оружие советской эпохи. Оно не совсем соответствовало вызовам сегодняшнего дня. России требовалось что-то современное, и так проект "Белый лебедь" обрел новую жизнь, так появился Ту-160М», — говорится в материале.
Эксперты отмечают, что в настоящее время на вооружении российских ВКС стоят 16 «Белых лебедей» и когда они все пройдут соответствующую модернизацию, это станет настоящим кошмаром для НАТО.