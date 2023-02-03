Семья из Ноябрьска назвала свою новорожденную дочь Россией

Новорожденной девочке дали патриотичное имя Россия в Ноябрьске. Этот ребенок стал уже вторым с таким именем в Ямало-Ненецком автономном округе.
Родители Людмила и Александр родили второго ребенка. Появившуюся на свет 31 января дочь они решили назвать Россией. Примечательно, что их старшего сына зовут Николай.
В регионе уже живет девочка Россия, ей в этом году исполнится 15 лет. Дети с таким именем растут еще в Воронежской области и Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не обратили внимание на историю семьи из Ноябрьска.