Депутат Госдумы Дмитрий Исламов напомнил об обилии курортов в России

Человеку, пожалуй, не хватит даже целой жизни на то, чтобы посетить все живописные места в нашей стране, где можно великолепно отдохнуть. Об этом в беседе с ФАН напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.
Он поддержал получившую широкое одобрение интернет-пользователей инициативу о необходимости ввести запрет для чиновников на поездки за рубеж на отдых на период проведения СВО. Отмечается, что выезд за границу и неподобающее поведение приводит к деморализации и расколу внутри нашего общества.
«Считаю, что каждый нормальный депутат и чиновник понимает ситуацию, и без всякого запрета не поедет сам, тем более в какие-то недружественные страны, понимая, что происходит», — сказал депутат Госдумы.
Дмитрий Исламов также подчеркнул, что в его окружении люди придерживаются той же позиции и предпочитают отдыхать в разных живописных местах, который в нашей стране более чем достаточно.
«Среди моих знакомых я не знаю тех, кто ездил бы сейчас куда-то. В нашей стране столько замечательных мест, что, я думаю, жизни не хватит каждому из нас, чтобы посетить их все, насладиться красотами», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что, на его взгляд, именно СВО может подтолкнуть население нашей страны начать активнее интересоваться богатством великолепными курортами на родине.
«У нас есть вообще все, что душе угодно. Может быть нынешняя ситуация подтолкнет наших людей еще больше узнавать свою страну», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете для чиновников выезда за рубеж в период СВО. По мнению собеседника, в нашей стране необходимо активно развивать туристическую инфраструктуру.