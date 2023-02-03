Депутат Госдумы Дмитрий Исламов напомнил об обилии курортов в России

Человеку, пожалуй, не хватит даже целой жизни на то, чтобы посетить все живописные места в нашей стране, где можно великолепно отдохнуть. Об этом в беседе с ФАН напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.