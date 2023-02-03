«Транснефть» опровергла сведения об атаках на трубопровод «Дружба»

Кроме того, в публикации Mash есть и фактические ошибки: поставки на европейский рынок идут не в обход Украины, а через нее. Транзит осуществляется через территорию Белоруссии, Украины, а дальше на Венгрию, Чехию и Словакию. В обход Украины можно транспортировать в Польшу, указал собеседник агентства.