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«Транснефть» опровергла сведения об атаках на трубопровод «Дружба»

Экономика
«Транснефть» опровергла сведения об атаках на трубопровод «Дружба»

Трубопровод «Дружба» работает в штатном режиме. Об этом заявил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Так он прокомментировал сообщение Telegram-канала Mash, что ВСУ якобы атаковали инфраструктуру «Дружбы». По словам Демина, российская компания не располагает такими сведениями.

Кроме того, в публикации Mash есть и фактические ошибки: поставки на европейский рынок идут не в обход Украины, а через нее. Транзит осуществляется через территорию Белоруссии, Украины, а дальше на Венгрию, Чехию и Словакию. В обход Украины можно транспортировать в Польшу, указал собеседник агентства.
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