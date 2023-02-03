Эксперты Роскачества оценили способность лимона лечить простуду

Отмечается, что лимон несмотря на богатое содержание витамина С, не может вылечить простудное заболевание, если добавлять его в чай. Исследования показали, что витамин С почти никак не облегчает симптомы недомогания, лишь слегка сокращая его длительность, сообщает sovainfo.ru.