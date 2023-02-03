Эксперты Роскачества оценили способность лимона лечить простуду

Специалисты Роскачества сравнили лечебный эффект от использования лимона и меда в случае простуды.
Отмечается, что лимон несмотря на богатое содержание витамина С, не может вылечить простудное заболевание, если добавлять его в чай. Исследования показали, что витамин С почти никак не облегчает симптомы недомогания, лишь слегка сокращая его длительность, сообщает sovainfo.ru.
При этом надо помнить, что суточная норма приема витамина С составляет один грамм, а употребление его в большем количестве чревато негативными побочными осложнениями. Поэтому предпочтительнее пить чай с медом, который облегчает першение в горле и усмиряет кашель.