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Боррель дал понять, что в Евросоюзе «всегда открыты» для диалога по конфликту на Украине

Политика
Боррель дал понять, что в Евросоюзе «всегда открыты» для диалога по конфликту на Украине

Евросоюз «всегда открыт» для диалога по конфликту на Украине. С таким заявлением выступил глава дипломатии объединения Жозеп Боррель.

Он допустил, что единственный способ разрешить сложившуюся ситуацию заключается в передаче официальному Киеву «средств». На это еврочиновник указал в своем материале для Standard.

«Но в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению (конфликта. — Прим. ред.) путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать...», — отметил Боррель.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что официальная Москва не уходит от переговорного процесса по украинскому вопросу. Министр иностранных дел перечеркнул тезисы, говорящие об обратном. «Россия-24» и РИА Новости выпустили соответствующее интервью.
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