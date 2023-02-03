Боррель дал понять, что в Евросоюзе «всегда открыты» для диалога по конфликту на Украине

Евросоюз «всегда открыт» для диалога по конфликту на Украине. С таким заявлением выступил глава дипломатии объединения Жозеп Боррель.
Он допустил, что единственный способ разрешить сложившуюся ситуацию заключается в передаче официальному Киеву «средств». На это еврочиновник указал в своем материале для Standard.
«Но в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению (конфликта. — Прим. ред.) путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать...», — отметил Боррель.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что официальная Москва не уходит от переговорного процесса по украинскому вопросу. Министр иностранных дел перечеркнул тезисы, говорящие об обратном. «Россия-24» и РИА Новости выпустили соответствующее интервью.