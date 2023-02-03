Томские хирурги спасли жизнь новорожденному с редкой патологией пищевода

В Томске врачи Больницы скорой помощи №2 и областного перинатального центра имени Евтушенко спасли жизнь новорожденному младенцу. У ребенка была редкая патология пищевода.
Тяжелое нарушение развития — атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом — было опасно для жизни младенца и требовало немедленного хирургического вмешательства, сообщает сетевое издание «КП-Томск».
Отсутствие части пищевода не позволяло ребенку полноценно питаться, так как он не был соединен с желудком. Такое отклонение было диагностировано при рождении. Несмотря на сложность и опасность патологии, она все-таки поддается оперированию.
Операция длилась более трех часов. Реконструкция пищевода проводилась с помощью малоинвазивных хирургических технологий. К счастью, операция прошла успешно. Вскоре ребенок сможет самостоятельно питаться.