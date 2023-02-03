Водитель автобуса проехал по ноге 12-летнего школьника в Колпино

В Колпино в результате наезда автобуса пострадал 12-летний мальчик. Ребенку пришлось обратиться в больницу.
Согласно предварительным данным, школьник поскользнулся и упал. Его нога оказалась на проезжей части, и по ней проехал автобус. Врачи потом диагностировали пострадавшему ушиб и повреждение связок стопы.
Отметим, что в прошлом году команда губернатора Александра Беглова провела транспортную реформу. Власти закупили автобусы, которые вскоре стали ломаться, попадать в аварии, есть даже случаи их возгорания. Граждане жаловались и на водителей лазурных автобусов, которые нередко нарушали ПДД с пассажирами в салоне. Эксперты допустили, что раньше лихачи водили маршрутки, которые упразднили.