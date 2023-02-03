Мать актера Дуэйна Джонсона попала в серьезное ДТП с Cadillac в Лос-Анджелесе

Знаменитый американский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что его мать стала участницей автокатастрофы, в которой она чудом выжила. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.
ДТП случилось в Лос-Анджелесе. Артист показал подписчикам снимок, на котором запечатлен разбитый внедорожник Cadillac Escalade красного цвета. В салоне автомобиля в момент происшествия сработали подушки безопасности.
По словам кинозвезды, его матери довелось пережить рак легких, нелегкий брак, аварию с нетрезвым автомобилистом и попытку свести счеты с жизнью. В заключение Джонсон выразил благодарность сотрудникам полиции и экстренных служб за помощь в спасении близкого человека.