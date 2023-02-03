В Западной Австралии на корпусе танка Leopard написали лозунг «Слава России!»

Символы Z и лозунг «Слава России!» появились в мемориальном парке в Порт-Кеннеди в Австралии. Неизвестные оставили их на корпусе танка Leopard.
О случившемся сообщила газета West Australian. Надпись возмутила министра по делам ветеранов и полиции штата Пола Папалиа, тот призвал жителей обратиться к правоохранителям с любой информацией о подозреваемых. Журналисты назвали это актом «пророссийского вандализма». Неизвестных «художников» уже ищет полиция.
В свою очередь, атаман австралийских казаков Семен Бойков в беседе с РИА Новости сообщил, что надпись станет хорошим предупреждениям для властей, если им покажется не лишним вмешаться в конфликт на Украине.