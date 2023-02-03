Лера Кудрявцева выложила пикантные фото в нижнем белье и с оружием

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева поделилась пикантными кадрами с фотосессии. Звезда экрана предстала перед камерой в нижнем белье и с оружием.
Знаменитость опубликовала в соцсетях снимки, на которых похвасталась идеальной фигурой. На одном из фото 51-летняя Кудрявцева предстала перед подписчиками в черном боди и с тактическим ремнем для оружия на бедре. Телеведущая попозировала на подоконнике, чтобы сделать эффектный кадр.
На втором фото актрису можно увидеть в черном комплекте и с портупеей на поясе. На этом снимке звезда экрана держит в руках пистолет. Образ Кудрявцевой дополнили грубые ковбойские сапоги с заклепками.
Напомним, телеведущая прошла курс по безопасному обращению с оружием и получила соответствующий сертификат. Знаменитость признавалась, что любит посещать тир.
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