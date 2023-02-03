Лера Кудрявцева выложила пикантные фото в нижнем белье и с оружием

Знаменитость опубликовала в соцсетях снимки, на которых похвасталась идеальной фигурой. На одном из фото 51-летняя Кудрявцева предстала перед подписчиками в черном боди и с тактическим ремнем для оружия на бедре. Телеведущая попозировала на подоконнике, чтобы сделать эффектный кадр.