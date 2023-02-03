Колокольцев: Киев пойдет на все ради интересов США после теракта на Крымском мосту

Колокольцев выразил уверенность, что имеющийся опыт позволит новому руководителю МВД по региону быстро адаптироваться в новой должности. Он добавил, что Крым находится в опасной близости к зоне СВО, и Киев пойдет на все, чтобы реализовать планы США — такой вывод можно сделать после теракта на Крымском мосту.