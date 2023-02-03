Колокольцев: Киев пойдет на все ради интересов США после теракта на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту показал, что Киев готов на все ради интересов США, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе представления личному составу нового министра внутренних дел по Республике Крым Игоря Илларионова, сообщает пресс-центр МВД России.
Колокольцев выразил уверенность, что имеющийся опыт позволит новому руководителю МВД по региону быстро адаптироваться в новой должности. Он добавил, что Крым находится в опасной близости к зоне СВО, и Киев пойдет на все, чтобы реализовать планы США — такой вывод можно сделать после теракта на Крымском мосту.
«Украинские соседи готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов заокеанских хозяев киевских марионеток», — заявил глава МВД.
Колокольцев выразил надежду на то, что крымская полиция при новом руководителе сделает все необходимое для укрепления правопорядка на полуострове.