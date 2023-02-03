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Песков заявил о стремлении РФ к развитию отношений с Сербией на фоне давления Запада

Политика
Песков заявил о стремлении РФ к развитию отношений с Сербией на фоне давления Запада

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется продолжить укреплять взаимодействие с Белградом. Эту тему он обсудил с журналистами.

Представитель Кремля заметил, что сербское руководство, включая президента республики Александара Вучича, подвергается беспрецедентному давлению со стороны Запада. По его словам, в России понимают, какой ценой Белграду до сих пор удавалось все это выдерживать.

«Мы высоко ценим эту позицию сербского руководства и надеемся на то, что наши отношения двусторонние будут и дальше развиваться по восходящей», — сказал Песков.

Вучич ранее заявил, что относится к Путину с уважением. При этом сербский лидер заметил, что служит только своей стране.
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