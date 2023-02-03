Итальянские активисты устроили протест из-за помощи НАТО для Украины

Итальянские активисты не в первый раз призывают ограничить поставки оружия на Украину. В начале декабря прошлого года они вышли на улицы с плакатами «Нет русофобии», «Нет оружия Киеву», «Нет санкциям в отношении России». Граждане потребовали от правительства занять позицию активного нейтралитета в ситуации с Украиной.