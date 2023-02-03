Итальянские активисты устроили протест из-за помощи НАТО для Украины

Недовольные поставками помощи НАТО для Украины итальянцы вышли на акцию протеста в Милане.
Активисты собрались возле храма Санта-Мария-делле-Грацие. С собой они принесли плакаты с надписью «Нет русофобии». Во время шествия итальянцы исполнили свой национальный гимн. В Сети появилось видео, на котором запечатлены митингующие.
Итальянские активисты не в первый раз призывают ограничить поставки оружия на Украину. В начале декабря прошлого года они вышли на улицы с плакатами «Нет русофобии», «Нет оружия Киеву», «Нет санкциям в отношении России». Граждане потребовали от правительства занять позицию активного нейтралитета в ситуации с Украиной.