Коммунальщики оставили мусорный контейнер посреди двора и заблокировали выезд петербуржцу

Сотрудники коммунальных служб заблокировали выезд припаркованному во дворе автомобилю. Они поставили перед машиной огромный мусорный контейнер.
Выходка коммунальщиков похожа на месть, так как петербуржец оставил свое транспортное средство прямо на мусорной площадке. Из-за этого мусоровозу оказалось некуда ставить контейнер, поэтому водитель грузовика и бросил его где придется, передает Telegram-канал «Подъем».
Проблема с парковками в зимний период становится особенно актуальной для петербуржцев на фоне некачественной уборки снега. Администрация губернатора Александра Беглова халатно относится к этому вопросу, поэтому коммунальщики выполняют работу как попало.
Накануне петербуржцы пожаловались, что снег с дорог пытаются убирать воздуходувом. Однако это устройство только еще больше разбрасывает снег.