Коммунальщики оставили мусорный контейнер посреди двора и заблокировали выезд петербуржцу

Выходка коммунальщиков похожа на месть, так как петербуржец оставил свое транспортное средство прямо на мусорной площадке. Из-за этого мусоровозу оказалось некуда ставить контейнер, поэтому водитель грузовика и бросил его где придется, передает Telegram-канал «Подъем».