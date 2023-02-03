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Песков сообщил детали подготовки встречи Путина с главами парламентских фракций

Политика
Песков сообщил детали подготовки встречи Путина с главами парламентских фракций

Кремль ведет подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что каждый разговор будет проводиться отдельно. При этом он не стал уточнять дату проведения мероприятия.

«Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь ранее оценил возможность организации выступления главы государства с посланием парламенту. Как отметил Песков, точная дата пока не определена. Аналогичный ответ он дал на соответствующий вопрос о прямой линии с Путиным.
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