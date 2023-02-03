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Бурого капуцина и полосатого мангуста отправили из Новосибирска в Якутск

Общество
Бурого капуцина и полосатого мангуста отправили из Новосибирска в Якутск

Экзотических животных отправили авиасообщением из Новосибирска в Якутск. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области.

Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», представители Россельхознадзора в аэропорту Толмачево проследили за внутрироссийской авиаперевозкой животных. Ранее питомцы содержались в Новосибирске на площадке частного предпринимателя.

Отмечается, что 2 февраля 2023 года самец бурого капуцина (вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке) и самец полосатого мангуста (хищные млекопитающие, живущие в саваннах и открытых лесах Восточной, Южной и Центральной Африки) направлены для дальнейшего пребывания и разведения в маленький зоопарк столицы Республики Саха, в город Якутск.
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