Бурого капуцина и полосатого мангуста отправили из Новосибирска в Якутск

Экзотических животных отправили авиасообщением из Новосибирска в Якутск. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области.
Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», представители Россельхознадзора в аэропорту Толмачево проследили за внутрироссийской авиаперевозкой животных. Ранее питомцы содержались в Новосибирске на площадке частного предпринимателя.
Отмечается, что 2 февраля 2023 года самец бурого капуцина (вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке) и самец полосатого мангуста (хищные млекопитающие, живущие в саваннах и открытых лесах Восточной, Южной и Центральной Африки) направлены для дальнейшего пребывания и разведения в маленький зоопарк столицы Республики Саха, в город Якутск.