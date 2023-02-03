Бурого капуцина и полосатого мангуста отправили из Новосибирска в Якутск

Отмечается, что 2 февраля 2023 года самец бурого капуцина (вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке) и самец полосатого мангуста (хищные млекопитающие, живущие в саваннах и открытых лесах Восточной, Южной и Центральной Африки) направлены для дальнейшего пребывания и разведения в маленький зоопарк столицы Республики Саха, в город Якутск.