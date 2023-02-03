Пентагон обнаружил китайский шпионский аэростат над территорией США

Вашингтон, 3 февраля. В американских соцсетях появилась информация о том, что шпионский аэростат, летевший с территории Китайской Народной Республики (КНР), был замечен над штатом Монтана, на севере США, недалеко от границы с Канадой. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.
По сообщениям местных СМИ, шпионский аэростат уже несколько дней находился над штатом. Министерство обороны страны подтвердило, что высотный аэростат является шпионским шаром из Китая. Прежде чем достичь материковой части США, воздушный шар сначала поднялся над Алеутскими островами Аляски.
«Воздушный шар движется на высоте, значительно превышающей коммерческое воздушное сообщение, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле», — заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
В министерстве обороны также отметили, что любая угроза национальной безопасности США будет надлежащим образом устранена и «как только аэростат был обнаружен, правительство немедленно предприняло действия, чтобы предотвратить сбор конфиденциальной информации».
Газета Washington Post сообщила, что госдепартамент США срочно вызвал китайского дипломата для комментария о шпионском аэростате. Также в издании отметили, что подобные дирижабли были замечены ранее над Гавайями и островом Гуам.
Республиканцы обвинили администрацию Джо Байдена в потворстве китайской провокации и потребовали сбить шпионский аэростат. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти призвал президента «не молчать».
По информации издания Fox News, американские военные опасаются жертв среди гражданского населения. Тяжелое оборудование, свисающее из-под аэростата, может создать большое количество обломков при падении.
Ранее Министр обороны Ллойд Остин совершил поездку на Филиппины. Представители стран подписали договор, согласно которому США получат доступ к четырем дополнительным базам на островах. Данная акция направлена на усиление влияния Вашингтона в Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.