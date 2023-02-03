Пентагон обнаружил китайский шпионский аэростат над территорией США

Вашингтон, 3 февраля. В американских соцсетях появилась информация о том, что шпионский аэростат, летевший с территории Китайской Народной Республики (КНР), был замечен над штатом Монтана, на севере США, недалеко от границы с Канадой. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.