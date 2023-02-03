Актриса Александра Урсуляк вспомнила, как волновалась из-за выступления перед Пугачевой

Актриса Александра Урсуляк вспомнила, как ей довелось выступать перед певицей Аллой Пугачевой. По словам артистки, она сильно нервничала перед этим выходом на сцену.
Урсуляк сыграла в спектакле «Кабаре» в Театре Наций. Пугачева успела посетить постановку во время визита в Москву в прошлом году. Такой зритель заставил актрису переживать, поскольку в детстве она любила Примадонну и пела ее пенси.
«Конечно, это было такое событие, я ужасно волновалась, не могла собраться — потому что ладно играть, так тут же надо еще и петь! Перед такими-то зрителями», — поделилась Урсуляк в интервью «СтарХиту».
По словам актрисы, ей не хотелось подвести коллег и худрука Евгения Писарева. Перед выступлением артистка распевалась, делала ингаляции и нервничала «по полной».
Для нее было очень важно и приятно, что Пугачева пришла на спектакль, призналась Урсуляк. После постановки Примадонна заглянула за кулисы к актерам и сказала им много теплых слов, отметила артистка.