Полиция Адыгеи за сутки зафиксировала 166 происшествий

УМВД России по Адыгее отчиталось о происшествиях, зарегистрированных в течение последних суток.
По данным ведомства, 2 февраля, в оперативных сводках фигурируют 166 различных происшествий, включая пять преступлений. Речь идет о двух кражах чужого имущества, одном факте мошенничества, одном случае повторного вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА «Адыгея сегодня».
При этом по горячим следам удалось раскрыть три преступления. Был задержан правонарушитель, находившийся в федеральном розыске. Зафиксирован один случай изъятия наркотических веществ.