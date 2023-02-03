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Полиция Адыгеи за сутки зафиксировала 166 происшествий

Общество
Полиция Адыгеи за сутки зафиксировала 166 происшествий

УМВД России по Адыгее отчиталось о происшествиях, зарегистрированных в течение последних суток.

По данным ведомства, 2 февраля, в оперативных сводках фигурируют 166 различных происшествий, включая пять преступлений. Речь идет о двух кражах чужого имущества, одном факте мошенничества, одном случае повторного вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА «Адыгея сегодня».

При этом по горячим следам удалось раскрыть три преступления. Был задержан правонарушитель, находившийся в федеральном розыске. Зафиксирован один случай изъятия наркотических веществ.
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