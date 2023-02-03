Двое израильских арабов убиты в результате стрельбы в Назарете

Погибшие могли быть связаны с одной из преступных группировок.
Двое братьев, Али Саади (28 лет) и Халед Саади (31 год), были убиты в результате стрельбы, произошедшей рано утром в пятницу в Назарете. Полиция подозревает, что трагедия входит в рамки продолжающегося конфликта между соперничающими преступными группировками.
Братья были тяжело ранены в результате стычки и оказались доставлены в местную больницу, однако там медики констатировали их смерть. Инициировано расследование, полиция разыскивает подозреваемых.
Согласно опубликованной информации, братья были застрелены с близкого расстояния лицами, которые постучали в их дверь и представились полицейскими.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир планирует посетить место происшествия и встретиться с полицией Северного округа. Несмотря на свое обещание повысить безопасность в стране, Бен-Гвир не выражал какой-либо реакции на убийства в арабском сообществе с момента своего вступления в должность в конце декабря 2022 года.
Арабские общины в Израиле в последние годы столкнулись с ростом насилия, главным образом из-за организованной преступности. Также имеют место семейные распри, мафиозные войны и насилие в отношении женщин. Сами же представители арабской группы граждан говорят, что израильская полиция неэффективно противодействует могущественным преступным организациям и годами игнорирует происходящее беззаконие.