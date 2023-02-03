Двое израильских арабов убиты в результате стрельбы в Назарете

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир планирует посетить место происшествия и встретиться с полицией Северного округа. Несмотря на свое обещание повысить безопасность в стране, Бен-Гвир не выражал какой-либо реакции на убийства в арабском сообществе с момента своего вступления в должность в конце декабря 2022 года.