Депутат Госдумы Александр Мажуга призвал развивать туризм в России вместо поездок за рубеж

В настоящее время необходимо сосредоточить внимание на развитии инфраструктуры в свете туризма в нашей стране, а не стремиться уезжать на отдых за рубеж. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы Александр Мажуга.
Собеседник прокомментировал активно обсуждаемую в СМИ инициативу запретить чиновникам выезд на отдых за рубеж и неподобающее поведение в период проведения спецоперации. Отмечается, что такие действия госслужащих вызывают деморализацию и раскол внутри нашего общества.
«Отношусь положительно. На самом деле, мне кажется, я даже не знаю среди коллег по Госдуме кого-то, кто выезжал куда-либо. Все работают и работы столько, что, если честно, сейчас не до отпуска», — отреагировал депутат Госдумы.
Александр Мажуга также подчеркнул, что и лично сам делает выбор именно в пользу отечественных курортов, коими так богата наша страна.
«Я очень люблю путешествовать по России. Если нужно море, пожалуйста, у нас есть Крым, Краснодарский край. Алтай, Байкал, люблю ездить в Якутию — потрясающая республика, где есть много чего интересного можно посмотреть. Ничуть не хуже, чем за рубежом. Туризм в нашей стране точно нужно развивать. У нас много интересных мест, которые, к сожалению, не так открыты туристам: нужно развивать новые маршруты, создавать инфраструктуру», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что активно работает над популяризацией туризма в РФ.
«Я, например, сейчас занимаюсь развитием научно-популярного туризма. Это путешествия по наукоградам, научным организациям, когда вы можете посмотреть очень интересные установки мирового уровня и узнать, чем живет наша наука в настоящий момент», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Ларионова поддержала инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезда за рубеж на время СВО. По ее словам, Россия — место силы нашего народа.