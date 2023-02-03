«Нужна ли нам Олимпиада?»: Эдгард Запашный о дискриминации российских атлетов и политизации Игр

Скорей всего, условиями для допуска наших атлетов станет отсутствие российского флага и гимна. К этому «наказанию» мы с вами уже не только привыкли, но и готовы. А что, если главным условием к допуску наших спортсменов станет в буквальном смысле слова опросник, в котором будут вопросы об отношении к российской власти, к проведению специальной военной операции?