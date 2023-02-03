«Нужна ли нам Олимпиада?»: Эдгард Запашный о дискриминации российских атлетов и политизации Игр

Спортсмены РФ за годы организованной Западом антироссийской истерии, можно сказать, почти привыкли выступать на Играх под нейтральным флагом и подниматься на пьедестал без звуков гимна нашей страны. Но, вполне вероятно, западные спортивные функционеры на Олимпиаде в Париже этими мерами не ограничатся.
Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный не исключил, что ради допуска к соревнованиям от российских олимпийцев начнут требовать каких-то расписок или заполнения опросника, в котором они должны будут осудить СВО.
В авторской колонке для ФАН Запашный напомнил, что Олимпийские игры уже многие десятилетия являются политическим инструментом, а выражение «спорт вне политики» — это не более чем пустые слова.
Нужна ли России Олимпиада? Колонка Эдгарда Запашного
Нужна ли нам Олимпиада?
Именно такой вопрос я хочу задать сейчас себе и всем вам.
Нужна ли России Олимпиада? Нужна ли она каждому из нас?
«Конечно», — чисто автоматически ответит любой. Но, если взять небольшую паузу и задуматься, поймешь — выражение «спорт вне политики» уже давно является просто выражением, потому-то эти вопросы про Олимпиаду и становятся предметом для обсуждения.
Дело в том, что уже в следующем году будут проходить летние Олимпийские игры в Париже. И нужна ли нам Олимпиада, которая будет проводиться, например, с определенными условиями для наших спортсменов?
Скорей всего, условиями для допуска наших атлетов станет отсутствие российского флага и гимна. К этому «наказанию» мы с вами уже не только привыкли, но и готовы. А что, если главным условием к допуску наших спортсменов станет в буквальном смысле слова опросник, в котором будут вопросы об отношении к российской власти, к проведению специальной военной операции?
Конечно, самое простое — это переложить ответственность на самих олимпийцев. Сказать, мол пускай они сами решают, нужны им такие соревнования или нет. Пусть каждый сам примет это непростое решение и примет эти непростые условия, в которые зажимают атлетов.
Однако дело в том, что при подготовке любого спортсмена основную нагрузку на себя берет государство. Это и так называемое начало: детско-юношеский спорт, проведение небольших соревнований для профессионального роста атлета; и создание специальных условий, в которых спортсмен тренируется.
В общем, государство делает все для того, чтобы спорт не только существовал, но и развивался. Почему же в этом случае не государство должно принимать решение, зададутся вопросом некоторые из нас.
Давайте обратимся к истории, которая уходит еще в прошлый век. Мало кто знает, что первая и единственная Олимпиада, которую принимали в СССР, а именно «Москва 1980», проходила тоже в необычной, я бы сказал, атмосфере. Немногие помнят, что более 60 стран бойкотировали наши Олимпийские игры.
На тот момент проведение Олимпиады-80 в Москве совпало с пиком противостояния Советского Союза и США в так называемой «холодной войне». Основной причиной бойкота Игр часто называют ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Впрочем, это политическое решение руководства СССР стало лишь удобным предлогом для бойкотирования Олимпиады, сыгравшим на руку принципиальным противникам проведения в Москве главного спортивного события года.
Объявить бойкот московской Олимпиаде Запад решил на заседании руководителей стран НАТО в начале января 1980-го. Инициаторами протеста стали представители Великобритании, США и Канады. Но еще до решения о вводе советских войск в Афганистан на Западе серьезно обсуждался вопрос о бойкоте Олимпиады в знак протеста против преследования в Советском Союзе инакомыслящих.
Соединенные Штаты Америки вместе со многими другими капиталистическими государствами приняли решение не принимать участия в московской Олимпиаде 1980 года. В общей сложности Игры в Москве бойкотировали олимпийские комитеты более шестидесяти стран. В их число вошли США, Япония, ФРГ, Канада, Турция, Южная Корея, чьи спортсмены традиционно всегда были сильны и составляли основную конкуренцию советским спортсменам.
Несмотря на такие решения, атлеты нескольких стран в разрез политики своих государств все равно приехали к нам в Москву и выступали под нейтральных флагом. Так спортсмены Франции, Великобритании и Греции прибыли на Олимпиаду-80 в индивидуальном порядке.
На торжественных церемониях в честь открытия и завершения Олимпийских Игр команды некоторых стран шли не под флагами своих держав, а под флагами Международного Олимпийского комитета. В их число вошли Австралия, Андорра, Великобритания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Италия, Португалия, Ирландия, Люксембург, Франция, Швейцария, Сан-Марино, Ирландия. При вручении олимпийских медалей атлетам этих стран звучали не национальные гимны, а официальный олимпийский гимн. Из всех стран Западной Европы под своими национальными флагами выступали только команды Греции, Австрии, Финляндии, Швеции и Мальты.
Ответной мерой стало решение руководства СССР не присылать на следующие Игры в Лос-Анджелес в 1984 году свою делегацию.
Из Олимпиады в Олимпиаду продолжается эта традиция — достаточно большое количество спортсменов выходят под нейтральными флагами. Дело в том, что территориальные споры некоторых стран идут десятилетиями, и спортсмены, рожденные на тех или иных территориях, до сих пор вынуждены выступать под нейтральными флагами, так как мировое сообщество не признает их самопровозглашенных государств.
Но Россия была, есть и будет. И Россия имеет все права и основания, чтобы представлять своих спортсменов под собственным флагом и с собственным гимном. Однако, нам это не позволяют делать на протяжении уже долгого времени.
Недавно к нам в гости на представление приходил великий спортсмен, президент Федерации хоккея в России, и известный вам Владислав Александрович Третьяк. Я ему задал вопрос: «Что с хоккеем? Поедем ли на чемпионат мира?». С большой грустью он мне ответил — скорей всего, нет, так как нас не допустят. Внимание — «нас не допустят», а не «мы не хотим». Так что я прекрасно понимаю наших спортсменов: как непросто и тяжело быть им в этих обстоятельствах.
И вопрос остается открытым: нужна ли нам Олимпиада? Попробуйте на него ответить сами.