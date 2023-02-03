Сыгравшая Чебурашку Екатерина Чередник рассказала о сложностях съемок фильма

Актриса Екатерина Чередник сыграла главного героя в фильме «Чебурашка». Она рассказала, с какими сложностями пришлось столкнуться во время съемок.
Чередник отметила, что у Чебурашки очень маленькие ноги, в отличие от ее собственных. Актрисе пришлось передвигаться на коленях.
«Спасибо костюмерам, которые позаботились и сшили специальные наколенники», — рассказала Чередник в документальной ленте, кадры которого опубликовала «Газета.Ru».
«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа. Семейная комедия вышла в прокат 1 января. Онлайн-кинотеатре START 3 февраля представит документальную ленту о создании картины, которая так понравилась россиянам.