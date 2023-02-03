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Мертвого амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае

Общество
Мертвого амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае

Неподалеку от села Арсеньево Нанайского муниципального района Хабаровского края обнаружен мертвый амурский тигр. Инцидент прокомментировали в региональном управлении охотничьего хозяйства.

Останки хищника найдены на лесовозной дороге в одном километре от населенного пункта. Специалисты установили, что тигр был истощен. Его уже вывезли на обследование в Хабаровск.

В региональном управлении охотничьего хозяйства также указали на сокращение естественной кормовой базы животных. Причиной тому стало снижение популяции кабанов из-за вырубки дубовых насаждений и африканской чумы свиней. В этих условиях амурские тигры перемещаются по населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи.

Амурский тигр — один из самых редких хищников Земли. Он также занесен в Международную Красную книгу.
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