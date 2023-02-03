Мертвого амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае

Неподалеку от села Арсеньево Нанайского муниципального района Хабаровского края обнаружен мертвый амурский тигр. Инцидент прокомментировали в региональном управлении охотничьего хозяйства.
Останки хищника найдены на лесовозной дороге в одном километре от населенного пункта. Специалисты установили, что тигр был истощен. Его уже вывезли на обследование в Хабаровск.
В региональном управлении охотничьего хозяйства также указали на сокращение естественной кормовой базы животных. Причиной тому стало снижение популяции кабанов из-за вырубки дубовых насаждений и африканской чумы свиней. В этих условиях амурские тигры перемещаются по населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи.
Амурский тигр — один из самых редких хищников Земли. Он также занесен в Международную Красную книгу.