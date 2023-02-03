Депутат Терюшков: неадекватные чиновники кичатся богатством и роскошью, когда другие в окопах

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков сравнил политиков и чиновников, шикующих за рубежом, с артистами-гастролерами и предложил ввести инструмент для их сдерживания.
Несмотря на непростой период, который переживает Российское государство, ряд известных персон, в числе которых есть и государственные деятели различного уровня, позволяют себе проводить время на заграничных курортах, не стесняясь выкладывать видеоотчеты об этом в социальные сети. Депутат Терюшков поделился с ФАН мнением, что это недопустимо, и нужно пресекать неподобающее поведение таких персонажей, если сами они не отличают уместное от неуместного.
«СВО — наш щит и меч в вопросах установления безопасности и укрепления суверенитета России. Неожиданно это орудие стало обоюдоострым и успешно работает не только на западную группировку противников, но и на распоясавшихся внутри страны граждан — от ряда артистов, посчитавших что они политики, до ряда политиков, посчитавших, что они гастролирующие артисты», — объяснил важность обсуждаемого в обществе вопроса российский политик.
Роман Терюшков считает, что на чиновников, не осознающих свою ответственность перед согражданами, стоит оказывать сдерживающее воздействие:
«Демонстрировать превосходство чиновников и их семей, выставляя напоказ сладкую жизнь, кичиться неизвестно откуда появившимся богатством и до СВО было аморальным, недопустимым. Однако это происходило на постоянной основе и начинало уже казаться, что конца и края не будет этой выставке роскоши и вседозволенности. Сейчас продолжать вести напоказ богемный образ жизни, когда другие в окопах, на передовой, может прийти в голову только абсолютно бессовестному и безнравственному человеку, не чувствующему сердцебиения страны. Ввиду полного или частичного отсутствия самосознания и самоконтроля у этих оторванных от реальности государственных деятелей необходимо вводить законодательно инструмент сдерживания, контроля и, в случае неадекватности, наказания».
Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в России было бы неплохо запретить чиновникам «жировать».