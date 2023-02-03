Депутат Терюшков: неадекватные чиновники кичатся богатством и роскошью, когда другие в окопах

Несмотря на непростой период, который переживает Российское государство, ряд известных персон, в числе которых есть и государственные деятели различного уровня, позволяют себе проводить время на заграничных курортах, не стесняясь выкладывать видеоотчеты об этом в социальные сети. Депутат Терюшков поделился с ФАН мнением, что это недопустимо, и нужно пресекать неподобающее поведение таких персонажей, если сами они не отличают уместное от неуместного.