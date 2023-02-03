Медведев предрек падение ВВП Украины по итогам года еще на 5-10%

Украинский ВВП по итогам 2023 года способен обвалиться еще на 5-10%. Таким прогнозом поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что киевский режим при поддержке западных кураторов конфликтует с Россией «до победы». Тем временем экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху».
Падение ВВП страны по итогам 2022 года оказалось на уровне 30,4%. Это стало худшим результатом в истории государства, сообщило в начале января Министерство экономики Украины.