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Медведев предрек падение ВВП Украины по итогам года еще на 5-10%

Экономика
Медведев предрек падение ВВП Украины по итогам года еще на 5-10%

Украинский ВВП по итогам 2023 года способен обвалиться еще на 5-10%. Таким прогнозом поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что киевский режим при поддержке западных кураторов конфликтует с Россией «до победы». Тем временем экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху».

Падение ВВП страны по итогам 2022 года оказалось на уровне 30,4%. Это стало худшим результатом в истории государства, сообщило в начале января Министерство экономики Украины.
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